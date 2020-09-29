Сванидзе назвал «смертным приговором» увеличение срока историку Дмитриеву

https://static.news.ru/photo/6a0f462e-0278-11eb-abc4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дмитриев Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Решение Верховного суда по увеличению наказания лидеру республиканского «Мемориала» Юрию Дмитриеву по делу о сексуальном насилии над приёмной дочерью с 3,5 до 13 лет колонии является «смертным приговором». В этом убеждён член СПЧ Николай Сванидзе.

Это абсолютно беспрецедентно, злобно, безжалостно, беспощадно, чудовищно, репрессивно. 100% политическое дело, — заявил Сванидзе в интервью «Интерфаксу».

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв также считает такое решение «смертным приговором».

Это смертный приговор. Это завинчивание гаек на уровне террора, — отметил правозащитник.

Он назвал дело Дмитриева тревожным сигналом для общества. Борщёв полагает, что «основанием» для приговора стала деятельность Дмитриева в установлении исторической памяти.

64-летний Юрий Дмитриев 22 июня был признан Петрозаводским городским судом виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Его оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья. Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву, увеличив срок наказания до 13 лет колонии строгого режима.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может обращать внимание на преследование центра «Мемориал».