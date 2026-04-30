Суп на скорую руку с беконом — варю за 15 минут и никто не верит, что это просто

Иногда хочется горячего супа без долгой возни и стояния у плиты. Этот вариант с говяжьим беконом выручает, когда времени мало, а накормить семью нужно быстро. Получается насыщенно, как будто варили бульон полдня.

Ингредиенты:

вода — 1,6–1,7 л;

говяжий бекон — 190 г;

картофель — 4–5 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 1–2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Приготовление

Лук и морковь слегка обжарьте прямо в кастрюле, затем влейте воду и добавьте картофель. Когда закипит, положите бекон, специи и варите около 10 минут. В конце добавьте зелень и дайте настояться пару минут. Вкус получается домашний, насыщенный, и даже на следующий день суп становится еще ароматнее. И главное — никакой долгой варки бульона, все максимально просто. Такой суп особенно выручает в будни, когда нет времени стоять у плиты.

