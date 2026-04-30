День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 17:00

Суп на скорую руку с беконом — варю за 15 минут и никто не верит, что это просто

Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется горячего супа без долгой возни и стояния у плиты. Этот вариант с говяжьим беконом выручает, когда времени мало, а накормить семью нужно быстро. Получается насыщенно, как будто варили бульон полдня.

Ингредиенты:

  • вода — 1,6–1,7 л;
  • говяжий бекон — 190 г;
  • картофель — 4–5 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лавровый лист — 1–2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление

Лук и морковь слегка обжарьте прямо в кастрюле, затем влейте воду и добавьте картофель. Когда закипит, положите бекон, специи и варите около 10 минут. В конце добавьте зелень и дайте настояться пару минут. Вкус получается домашний, насыщенный, и даже на следующий день суп становится еще ароматнее. И главное — никакой долгой варки бульона, все максимально просто. Такой суп особенно выручает в будни, когда нет времени стоять у плиты.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.