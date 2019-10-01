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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе. Закон повышает профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставляет им необходимый правовой инструментарий.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступит в силу с 1 января 2020 года. Как писал News.ru, новый закон содержит условия приёма в Федеральную службу судебных приставов (ФССП),...