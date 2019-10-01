https://static.news.ru/photo/617b5748-e46d-11e9-ac63-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков, поданный ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несанкционированной акции 27 июля. Бюджетное учреждение требовало с ответчиков 11,5 млн рублей, суд постановил взыскать с них 3,5 млн рулей.
Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно 3 402 тысячи рублей, — цитирует ТАСС решение судьи.
Ответчиками по этим искам выступили блогер Алексей Навальный и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму: Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.
Как писал News.ru, сумма исков к организаторам несогласованных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа достигла 21 млн рублей. Такая цифра приводится с учётом требований ГУ МВД к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сумма, заявленная, полицейскими, пока не раскрывается, неофициальные источники сообщают, что речь идёт о семи миллионах рублей по каждому иску. Это уже восьмая структура, выставившая денежную претензию к «ФБК». Иски к организаторам несогласованных акций также выставили ООО «М.Такси», ресторан «Армения», «Мосгортранс», «Московский метрополитен», компания «Автомобильные дороги» и сервис аренды дорогих автомобилей «Флай авто».