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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вступился за телеведущего Ивана Урганта после шутки о Роскосмосе.

Отмечается, что на сцене своего шоу «Вечерний Ургант» после новости о том, что Роскосмос снизит требования к космонавтам, Иван заявил, что «лёгкое психическое отклонение» не должно помешать людям исполнить свою...