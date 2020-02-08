https://static.news.ru/photo/dd5af3b2-49eb-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Ленинский районный суд Владикавказа принял решение на месяц поместить под стражу главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова. Его обвинили в хищении трёх миллионов рублей.
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 марта 2020 года, — цитирует ТАСС собеседника агентства.
Следствие предполагает, что подозреваемый обманным путём содействовал заключению контракта между федеральным казённым учреждением и ООО «Русбилд» на ремонт общежитий для спецконтингента. Емельянов занимал должность главы УФСИН по Северной Осетии с 19 сентября 2016 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело сопровождает Управление собственной безопасности ФСИН.