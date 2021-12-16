Суд прекратил дело против тёщи расчленённого рэпера Картрайта

В Санкт-Петербурге прекратили дело против 68-летней Елены Кoхал — тёщи расчленённого рэпера Энди Кaртрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которую ранее считали пособницей убийства. Как сообщает «Фонтанка», защита будет добиваться компенсации для женщины.

Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат женщины заявил, что будет добиваться реабилитации подзащитной.

Елена Кохал имеет право на реабилитацию, включая компенсацию морального вреда за пятидневное содержание в изоляторе и унизительное правосудие. И прокурор должен извиниться, — заявил защитник.

Рэпер Энди Картрайт был убит в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Следователи считают, что жена убила его в результате конфликта, после чего расчленила тело.

В квартире были обнаружены пять пакетов с фрагментами тела музыканта. Сама Марина Кохал утверждает, что её муж скончался от передозировки наркотиками. После этого она якобы расчленила его тело, чтобы никто не узнал о наркотиках, однако позже связалась с адвокатом и по её совету обратилась в полицию.

Отмечается, что тёщу рэпера задержали в октябре 2020 года. Её заподозрили в пособничеcтве в убийстве. Адвокаты уверяют, что арестом женщины следователи пытались добиться признаний от её дочери.

Ранее сообщалось, что малолетнему ребёнку Марины Кохал и убитого Энди Картрайта назначен временный опекун. Им стала супруга адвоката Юрия Авдеева Надежда.