Суд постановил рассмотреть дело Шамсутдинова в закрытом режиме

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Дело расстрелявшего в Забайкалье восьмерых сослуживцев рядового Рамиля Шамсутдинова рассматривается в закрытом режиме. Соответствующее решение 29 сентября вынес второй Восточный окружной военный суд в Чите.

Ранее сам солдат сообщал, что хочет, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных. За содеянное срочнику может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время по ходу рассмотрения дела рядового Шамсутдинова в зал суда допущены только непосредственные участники процесса. Журналисты находятся в коридоре.

Решением судьи заседание проходит в закрытом режиме, — сообщает ТАСС.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части.

Как ранее писал NEWS.ru, защита Шамсутдинова попросила провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.