Суд отправил под домашний арест экс-директора предприятия Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/ccacbfd6-d19b-11ea-b154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест бывшего руководителя входящего в «Роскосмос» НИИ точных приборов Анатолия Шишанова по уголовному делу о присвоении или растрате.

Суд избрал в отношении Шишанова меру пресечения в виде домашнего ареста, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Шишанову вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Если вина будет доказана, то экс-руководителю грозит до 10 лет лишения свободы. Дело ведёт четвёртое управление МВД, которое занимается расследованием уголовных дел на особо режимных объектах, таких как предприятия космической и атомной отраслей.

По данным сайта Московского авиационного института, где преподаёт Шишанов, должность гендиректора НИИ точных приборов он занимал в 1994-2019 годах. Он также является Героем социалистического труда, Героем Советского Союза и Героем России.

Комментарий представителя НИИ точных приборов получить не удалось.

Институт занимается созданием комплексов управления космическими аппаратами, системами сближения и стыковки космических кораблей и станций, комплексами приёма и обработки космических снимков, а также системами высокоскоростной передачи данных со спутников.

Ранее Чертановский суд отправил под домашний арест заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Его обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», писал NEWS.ru.