Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России»

Чертановский суд отправил под домашний арест заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Емельченкову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 13 сентября 2020 года, — сказала она.
Чиновник своей вины в ходе заседания не признал. Адвокаты просили отпустить подзащитного под залог или избрать ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Его обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». По данным портала
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении должностного лица.
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