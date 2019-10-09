Мосгорсуд принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан. Её обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии.
О дальнейшем заключении женщины просили представители следствия, сообщили журналистам «
Согласно материалам дела, 21 апреля 2015 года Цуркан получила в Москве электронную версию «проекта Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Именно этот документ, по версии следствия, экс-сотрудница «Интер РАО» передала некой молдавской спецслужбе.
Ранее News.ru писал об увольнении подчинённой Цуркан из «Интер РАО».
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