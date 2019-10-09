https://static.news.ru/photo/bc0425ae-ea95-11e9-b8a3-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мосгорсуд принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан. Её обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии.

О дальнейшем заключении женщины просили представители следствия, сообщили журналистам « Интерфакса » в суде.

Согласно материалам дела, 21 апреля 2015 года Цуркан получила в Москве электронную версию «проекта Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Именно этот документ, по версии следствия, экс-сотрудница «Интер РАО» передала некой молдавской спецслужбе.

Ранее News.ru писал об увольнении подчинённой Цуркан из «Интер РАО».