Струя душа — враг волос: вот почему нельзя лить воду прямо на макушку

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Кажется, что может быть проще, чем помыть волосы? Но, чтобы сохранить их здоровье, нужно правильно направлять лейку душа на голову. Трихологи предупреждают: струя душа — враг ваших волос.

По словам специалистов, направление струи душа прямо на макушку — одна из главных причин ломкости и выпадения волос. Вот что происходит в этот момент:

Механическое повреждение — сильный напор воды травмирует корни, ослабляя их крепление. Вымывание защитного слоя — поток воды смывает естественные масла, оставляя кожу головы беззащитной. Нарушение кровообращения — давление струи ухудшает микроциркуляцию, замедляя рост волос.

Как мыть голову правильно?

Направляйте струю на затылок или виски.

Используйте рассеивающую насадку для душа.

Температура воды — не выше 38 °C.

Специалисты также рекомендуют мыть волосы, слегка наклонив голову вперед, — это снизит нагрузку на корни. Попробуйте изменить свой подход и уже через 2-3 недели вы заметите, что волосы стали крепче и перестали выпадать клочьями.

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