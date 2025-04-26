Кажется, что может быть проще, чем помыть волосы? Но, чтобы сохранить их здоровье, нужно правильно направлять лейку душа на голову. Трихологи предупреждают: струя душа — враг ваших волос.
По словам специалистов, направление струи душа прямо на макушку — одна из главных причин ломкости и выпадения волос. Вот что происходит в этот момент:
- Механическое повреждение — сильный напор воды травмирует корни, ослабляя их крепление.
- Вымывание защитного слоя — поток воды смывает естественные масла, оставляя кожу головы беззащитной.
- Нарушение кровообращения — давление струи ухудшает микроциркуляцию, замедляя рост волос.
Как мыть голову правильно?
- Направляйте струю на затылок или виски.
- Используйте рассеивающую насадку для душа.
- Температура воды — не выше 38 °C.
Специалисты также рекомендуют мыть волосы, слегка наклонив голову вперед, — это снизит нагрузку на корни. Попробуйте изменить свой подход и уже через 2-3 недели вы заметите, что волосы стали крепче и перестали выпадать клочьями.
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