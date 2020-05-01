Стоянов объяснил, почему видео про карантин оказалось пророческим

https://static.news.ru/photo/aefd55ae-8bbe-11ea-bef4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети получил неожиданную популярность старый ролик из юмористической программы «Городок» про карантин. В нём обыгрывается ситуация с въездом в закрытый на карантин посёлок. За месяц это видео посмотрели более миллиона раз. Артист Юрий Стоянов назвал внезапный успех шоу «попаданием в яблочко».

Я недавно ради интереса насчитал 20 сюжетов «Городка» про грипп, карантины и шитьё масок. Почему нас волновала эта тема? Об этом говорили люди. Вспомните, 15–20 лет назад по миру гуляли свиной и птичий гриппы, были эпидемии всяких пневмоний. У талантливых людей, не себя имею в виду, есть такое свойство — быть востребованными в любые времена, — прокомментировал он «Фонтанке».

Нерабочие дни продлены в России до 11 мая из-за пандемии коронавируса. Почти по всей стране уже больше месяца действует режим самоизоляции. Людям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Многие пережидают карантин на дачах. На въездах во многие города и регионы стоят КПП, всех въезжающих на территорию отправляют на карантин.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3 274 747 человек по всему миру, 233 792 скончались. Больше всего умерших — в Италии (27 967), Великобритании (26 771), Испании (24 543) и Франции (24 376). Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1 070 032 человека, из них 63 019 скончались от COVID-19.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что более 50% тяжёлых заболевших коронавирусом в Москве имели отрицательные тесты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.