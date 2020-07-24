Столичные власти напомнили о запрете на курение кальянов во время пандемии

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Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил о запрете на курение кальянов в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, нарушение этого правила повлечёт за собой штраф в размере 90 тыс. рублей для предприятия и до 5 тыс. рублей для граждан, так как ряд ограничений, введённых из-за коронавируса, частично продолжает действовать. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Конечно, для этих предпринимателей это будет негативный удар, я не думаю, что он повлечёт за собой серьёзные последствия, — сказал Немерюк.

Чиновник отметил, что в Москве на сегодняшний день кальяны используют более 300 ресторанов. Всего, по его словам, в столице действуют более 12,5 тыс. заведений общепита.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Они при этом остаются теми же, что накладываются сейчас при нарушениях, связанных с обычными сигаретами. Документ распространяет положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, в том числе на кальяны.