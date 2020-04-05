Столичные собаководы прокомментировали задержание Иисуса Воробьёва

https://static.news.ru/photo/c8f50d48-7742-11ea-bb08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с задержанием москвича Иисуса Воробьёва за выгул собаки выглядит как постановка. Такое мнение выразила руководитель кинологической организации «Ренессанс» Ирина Кирсанова.

Об этом она сказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По словам Кирсановой, она не слышала о подобных сложностях у других собаководов.

Большой вопрос, было ли это на самом деле или это была постановка. Потому что очень всё это смахивает на постановочные кадры, — сказала она.

По её словам, это может быть сделано для того, чтобы «опустить немножечко нашу полицию». При этом она отметила, что в случае, если это действительно постановка, то «всё выглядит ужасно».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в МВД и столичную прокуратуру поступило обращение от главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Он попросил органы правопорядка проверить инцидент с задержанием москвича Иисуса Воробьёва на Патриарших прудах во время прогулки с собакой.