Столичные собаководы прокомментировали задержание Иисуса Воробьёва

Ситуация с задержанием москвича Иисуса Воробьёва за выгул собаки выглядит как постановка. Такое мнение выразила руководитель кинологической организации «Ренессанс» Ирина Кирсанова.
Об этом она
Большой вопрос, было ли это на самом деле или это была постановка. Потому что очень всё это смахивает на постановочные кадры, — сказала она.
По её словам, это может быть сделано для того, чтобы «опустить немножечко нашу полицию». При этом она отметила, что в случае, если это действительно постановка, то «всё выглядит ужасно».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в МВД и столичную прокуратуру поступило обращение от главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Он попросил органы правопорядка проверить инцидент с задержанием москвича Иисуса Воробьёва на Патриарших прудах во время прогулки с собакой.
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