«Станут нищими»: депутат ГД оценил новые правила для пособий на детей

https://static.news.ru/photo/614a26f6-8443-11eb-b323-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Смолин раскритиковал власти, которые собираются искать «подозрительно бедных», чтобы не начислять им детские пособия. Таких, считает парламентарий, и искать не надо — бедных в России полстраны.

Речь идёт об инициативе Минтруда не платить детские пособия тем, у кого формально низкий доход, но при этом есть дома, квартиры, машины и прочие блага. Также планируется ввести «правило нулевого дохода», которое позволит не платить деньги тем, кто вообще не демонстрирует никаких доходов.

Полагаю, в России куда более интересные результаты показали бы проверки «подозрительно богатых» семей. Когда социологи спрашивают граждан, на что им не хватает денег, то примерно 11% респондентов отвечают, что не хватает на еду, а 29% — что не хватает на одежду. Выходит, что актуальный уровень бедности населения страны — порядка 40%. Так что искать «подозрительно бедных» бессмысленно, их у нас почти половина населения страны, — оценил инициативу Смолин в интервью «Свободной прессе».

Депутат уверен, что в итоге это приведёт к тому, что люди начнут продавать машины и дачи. И когда у них исчезнут другие источники доходов, многие перейдут из категории бедных в нищие. Смолин совершенно не поддерживает инициативу Минтруда. Он считает, что министерству нужно думать не о том, как превратить бедных в нищих, а о том, как превратить бедных и нищих в средний класс.

Но эта задача, с сожалением отмечает парламентарий, радикально противоположна той, которую ставит перед собой ведомство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что впервые на федеральном уровне будет закреплено, что наличие существенного имущества станет препятствием для социальных выплат на детей.