Стало известно, выгодно ли покупать квартиру на этапе котлована Эксперт по недвижимости Коновалова: перед покупкой квартиры нужно узнать о застройщике

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Перед покупкой квартиры на этапе котлована важно узнать всю информацию о застройщике и оценить локацию и инфраструктуру района, посоветовала директор по маркетингу цифрового агентства недвижимости Мария Коновалова. Она рассказала aif.ru, что все это влияет на ликвидность. В будущем эти вложения могут окупиться — на квартире удастся заработать около 15–25%. По словам эксперта, стоит обратить внимание на однушки или студии в развитом районе на среднем этаже с видом во двор.

Как уточняет издание, не стоит покупать жилье у застройщика с сомнительной репутацией. Даже при самом выгодном предложение это может стать большим риском. Важно самостоятельно или при помощи специалистов оценить, какая будут инфраструктура рядом с будущим домом. Так, на сайте девелопера могут обещать детский сад, школы, парковки, а после сдачи в эксплуатацию выяснится, что ничего из этого жильцам не предоставили.

Коновалова отмечает, что при покупке вторичного жилья проблем может возникнуть даже больше. Среди них ужасный ремонт, состояние дома и коммуникаций, правовой статус, а также долги прошлого хозяина. Такие квартиры обычно продаются с хорошими скидками, но приобретать такое жилье эксперт советует только при наличии специфических знаний и опыта, чтобы это исправить.

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев ранее рассказал, что рост спроса на квартиры в Москве связан с блокировкой Центробанком РФ ипотек по нулевой ставке. По его словам, покупатели переживали о повышении ежемесячного платежа в связи с ростом ипотечных ставок в новых домах.