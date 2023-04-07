Стало известно, сколько яиц можно есть в неделю Гастроэнтеролог Яковлева назвала семь яиц в неделю нормой для взрослого человека

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Норма яиц для взрослого здорового человека должна составлять пять-семь штук в неделю, рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что при этом белок следует получать и из других продуктов, в том числе из рыбы и мяса.

Норма яиц для здорового человека составляет пять-семь штук в неделю. Но не стоит забывать и о других источниках белка — рыбе, мясе, птице и так далее. Если вы регулярно занимаетесь спортом, количество яиц можно увеличить. При этом с желтком лучше употреблять лишь часть из них, а в остальных есть только белок, — уточнила врач.

По словам гастроэнтеролога, самая большая норма яиц в неделю у бодибилдеров — они могут съедать до нескольких десятков яичных белков, чтобы набрать мышечную массу. В детский рацион этот продукт можно вводить, начиная с шести месяцев, при этом внимательно контролируя, чтобы у ребенка не возникло аллергической реакции. Норма яиц для детей составляет четыре штуки в неделю.

При этом Яковлева подчеркнула, что при повышенном холестерине следует ограничить количество употребляемых яичных белков. С осторожностью к продукту следует отнестись и тем, у кого есть проблемы в работе желудочно-кишечного тракта и печени.

Нутрициолог Кристина Виноградова ранее посоветовала не употреблять натощак горячий чай, газированные напитки и пакетированные соки. По ее словам, это может навредить желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).