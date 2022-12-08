Названо число россиян, одобряющих введение военной подготовки в школах ФОМ: 80% россиян одобряют введение начальной военной подготовки в школах

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос, в результате которого выяснилось, что 80% россиян положительно относятся к введению в школах начальной военной подготовки. Только 11% респондентов заявили о негативном отношении к данной инициативе, остальные затруднились ответить. 24% опрошенных были в курсе, что НВП планируют ввести со следующего учебного года.

ФОМ также узнал, что 56% граждан РФ убеждены в необходимости сделать этот курс обязательным, 37% говорят, что хотели бы введения факультативных занятий. 73% респондентов кажется, что НВП должны заниматься и мальчики, и девочки. В свою очередь 21% считают, что курс предназначен только для юношей.

У 45% опрошенных таких занятий в школе не было, у 46% были, и они проходили курс с удовольствием, у 5% были, но они им не нравились.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что введение начальной военной подготовки в школах позволит сократить курс молодого бойца тем, кто попадет на срочную службу.

По его словам, без этих знаний и навыков на обучение и освоение военной специальности остается мало времени, поэтому НВП способна повысить эффективность подготовки срочников. По мнению специалиста, в курс должно войти право военной службы, физическая подготовка и изучение оружия.