Стало известно, почему россияне стали хранить меньше наличных денег Экономист Зубец: россияне хранят меньше наличных из-за высоких депозитных ставок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали хранить меньше наличных денег из-за высоких депозитных ставок и отсутствия страха лишиться средств, заявил директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что до этого люди забирали деньги из банков, где их хранили, из-за опасений по поводу будущего.

Главная причина, по которой люди вытаскивали деньги из банков, — это опасения, что в стране произойдет что-то, из-за чего люди лишатся своих денег. А так как народ стал успокаиваться, деньги пошли назад в банки. Также этому способствовал рост депозитных ставок, — пояснил экономист.

По словам эксперта, страхи были связаны со специальной военной операцией на Украине, возможными катастрофами и плохими новостями. Сейчас, подчеркнул Зубец, ситуация в зоне спецоперации стала меньше пугать россиян, никаких неожиданных событий не происходит, а зарплаты растут. Кроме того, экономика России стабилизируется, отметил экономист. В связи с этим у россиян нет причин «держать деньги под подушкой», заключил эксперт.

Центробанк России ранее сообщил, что объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд рублей, что наблюдается впервые с весны 2022 года. По данным финансового регулятора, сокращение объема наблюдается лишь за сентябрьский период.