Стало известно, насколько подорожает бытовой газ для жителей Москвы

https://static.news.ru/photo/3d427708-d283-11ea-b0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве розничная стоимость бытового газа станет дороже на 3% с начала августа 2020 года, соответствующий приказ подписал замглавы столичного департамента экономической политики и развития Дмитрий Путин.

Как уточняется, с 1 августа тариф на газ для москвичей составит 7,04 рубля вместо прошлых 6,83 рубля за кубометр. Что касается жителей Троицкого и Новомосковского административных округов — для них цена вырастит с 5,52 до 5,69 рубля за кубометр, передаёт «Интерфакс».

Начиная с 1 июля в Москве увеличилась на 3,7% большая часть тарифов на ЖКХ. Стоимость газа повышается с месячным опозданием.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян освободят от необходимости получать справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Об этом на заседании кабмина сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отныне всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе при помощи единой системы межведомственного электронного документооборота, а также подключаемых к ней региональных систем.