Стало известно, когда россияне начнут получать индексированную пенсию

Российские пенсионеры начнут получать пенсию, проиндексированную на 8,6%, уже с февраля 2022 года. Об этом сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Также после вступления в силу соответствующего закона россияне получат компенсацию к уже полученной пенсии за январь 2022 года, которая была повышена на 5,9%.

Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6% <...> по отношению к декабрьскому размеру пенсий, — пояснила Бибикова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести индексирование пенсии россиян выше инфляции на рекордные 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отметив, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что индексация будет произведена с 1 января, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.

В свою очередь депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что данная мера может остаться бесполезной из-за продолжающегося падения рубля и подорожания товаров, в том числе и относящихся к группе самых простых продуктов питания. Также Миронов выступил с предложением повысить ежемесячные отчисления в том числе и работающим пенсионерам.