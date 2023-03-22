Стало известно, как материнство влияет на саморазвитие Психолог Сулим назвала материнство мотивацией к саморазвитию

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Материнство может стать для женщины мотивацией к саморазвитию, так как после рождения ребенка приходит осознание ответственности, считает кандидат психологических наук Софья Сулим. Эксперт рассказала РИАМО, что женщины начинают лучше осознавать свои возможности, из-за чего появляется желание творческого и карьерного роста.

Материнство, несомненно, помогает женщине выйти на новый уровень, и это может мотивировать ее на дальнейшее личностное развитие. Если это желаемое материнство, а внутренне женщина уже достаточно психологически взрослая, ребенок дает возможность взять на себя ответственность. У женщины автоматом приходит понимание, что она может брать на себя больше обязательств и в других сферах, — пояснила психолог.

По словам Сулим, у матерей часто возникает желание заниматься творчеством, которое будет их эмоционально наполнять. Она отметила, что это происходит на фоне отдачи себя ребенку. Поэтому женщина стремится наполнить себя чем-то, что может проявиться желанием мастерить и творить, не думая при этом о результате.

Стремление наполнить себя чем-то проявляется в желании что-то делать, мастерить и так далее, не задумываясь о результате. У мам это очень ярко развито и совершенно нормально, — заключила психолог.

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