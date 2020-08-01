Стало известно, как будут открываться страны СНГ

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Россия откроет границы с Казахстаном не раньше октября 2020 года, а с другими странами СНГ ситуация и вовсе является непредсказуемой, заявил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В компании Air Astana не планируют возобновлять перелёты в Астану и Алматы раньше октября, — рассказал Мальцев в беседе с URA.RU.

По его словам, в начале лета ожидалось, что границы будут открыты 15 июля, однако данные прогнозы не сбылись. На сегодняшний день ситуация с открытием границ с бывшими республиками СССР остаётся непредсказуемой.

Мальцев также добавил, что Россия сохраняет высокий спрос на перелёты в Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Армению. Также интерес вызывают перелёты в Грузию.

Россия начала с 1 августа постепенно возобновлять международное авиасообщение. Так, разрешены полёты в Абхазию, Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию. Рейсы выполняются из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее NEWS.ru писал, что в скором времени у российских туристов может появиться возможность посетить Тунис и ОАЭ. Такого мнения придерживается замглавы Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.