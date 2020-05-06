Среди новых заразившихся COVID-19 в Москве преобладают люди старше 45 лет

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За последние сутки в Москве выявлено более 5,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 56,2% составляют жители столице в возрасте старше 45 лет.

Так, 36,4% новых заболевших — люди в возрасте от 46 до 65 лет, ещё 19,8% заражённых старше 65 лет.

Доля жителей столицы в возрасте от 18 от 45 лет среди новых инцифированных составляет 37,1%. Оставшиеся 6,7% — дети, сообщает московский оперативный штаб по контролю за COVID-19

В общей сложности в Москве более 85,9 заразившихся, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли. В России, согласно последним данным, около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли — 1,5 тысячи.

В мире более 3,6 млн инфицированных, более 257 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выздоровели за сутки 588 человек. После выписки из больниц эти люди будут оставаться под наблюдением медиков и получать необходимые рекомендации.