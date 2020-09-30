Спрос на южные туры резко вырос после объявления о каникулах

https://static.news.ru/photo/b39daf4a-031f-11eb-b7c1-fa163e074e61_660.jpg Отель в Турции Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Курорты Краснодарского края, Крыма и Турции возглавили топ направлений для отдыха в период длинных осенних каникул. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о «продлении» школьных каникул с 5 по 18 октября.

Спрос на отдых в Турции на период осенних каникул ажиотажный. Распроданными оказались практически все путёвки на даты с 3 по 10-11 октября с вылетом из Москвы, — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Только за 29 сентября, когда власти объявили о длинных каникулах, спрос на туры в Турцию с детьми вырос в 4,5 раза, уточнил директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов. Однако мгновенно выросли и цены на туры в этот период. Так, недельный тур на двух взрослых с ребёнком в четырёхзвёздочном турецком отеле обойдётся в среднем в 85 тыс. рублей, без каникул, по словам Блинова, его цена была бы на 25 тыс. рублей дешевле.

Курорты Краснодарского края и Крыма тоже не отстают, хотя обычно эти направления не пользовались в октябре особым спросом. В Сочи на эти даты уже почти не осталось мест в качественных отелях, передаёт РБК.

Авиабилеты с вылетами с 5 по 18 октября активно искали и самостоятельные путешественники, количество поисковых запросов на портале Aviasales.ru выросло почти на 40%. В топе направлений — Россия, Турция, Египет, Казахстан и Мальдивы. При этом средняя цена авиабилетов по России снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, до 4,9 тыс. рублей, а перелёты в Турцию, напротив, подорожали на 12%, до 15,2 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, российские туристы перестали обращать внимание на угрозу коронавируса, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По её словам, в настоящее время на туристическом рынке наблюдается беспрецедентная ситуация. Так, в список отрытых направлений вошли ОАЭ, Турция и Мальдивы. Что касается российских курортов — до сих пор актуальны Краснодарский и Ставропольский края. Тем не менее глубина продаж на сегодняшний день небольшая, россияне предпочитают бронировать даты только на месяц вперёд. Ломидзе также подчеркнула, что по оценкам аналитиков АТОР, порядка 40% российских туристов не боятся коронавируса во время путешествий.