Спикер Томского парламента перепутала слова гимна

Спикер Томской областной думы Оксана Козловская не выключила микрофон во время исполнения государственного гимна, а также ошибалась в его словах. Видео распространил Telegram-канал «Подъём».

Глава пресс-службы думы Дмитрий Сергеев заявил, что не знает источника опубликованного в Сети видео и насколько он соответствует действительности, поскольку на кадрах с сайта томского парламента соло Козловской нет.

Вот у нас на сайте всё, как было на самом деле. Там они просто поют все вместе, вот и всё. Откуда это взялось в «тележке» (Telegram-каналах. — NEWS.ru), я понятия не имею, — заявил он.

Ранее Instagram посчитал российский гимн треком из немецкого сериала Alles was zählt («Всё, что имеет значение»). Социальная сеть начала удалять видеоролики с музыкой, утверждая, что права на неё принадлежат создателям телесаги. Первым о недоразумении сообщил депутат Совета муниципального образования города Анапы Амазасб Эйриян.

По его словам, услышав гимн по радио, он начал подпевать, снял этот момент на смартфон и опубликовал в сторис Instagram. Вскоре ролик был заблокирован, а от соцсети пришло уведомление о нарушении авторских прав.