Путин наградил горноспасателей с шахты «Листвяжная» орденами Мужества

Спасатели МЧС РФ перед спуском в шахту Листвяжная для ликвидации последствий аварии, которая произошла 25 ноября 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей, участвовавших в ликвидации ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Пятеро из них награждены посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить Аникина Александра Константиновича — <...> посмертно, Заковряшина Александра Анатольевича, Земцева Евгения Викторовича — <...> посмертно, Назарова Андрея Викторовича — <...> посмертно, Носанчука Олега Анатольевича — <...> посмертно, Рылова Алексея Витальевича — <...> посмертно, — говорится в указе.

25 ноября прошлого года на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв метана. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. Были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.

Также сообщалось, что Росприроднадзор дал год на устранение выявленных нарушений на шахте. Ведомство обнаружило несоблюдение объёмов фактической добычи угля техническому проекту, сейчас разрабатывается новая документация, соответствующая нормативным требованиям.