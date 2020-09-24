Создатель «Новичка» назвал предполагаемых отравителей Навального

https://static.news.ru/photo/854a5038-fe5d-11ea-9a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Оппозиционный политик Алексей Навальный мог быть отравлен людьми из его близкого окружения. Такую версию выдвинул один из участников команды учёных по созданию отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев.

Химик предположил, что яд могли нанести на какой-то объект, который затем передали в руки жертве. Углев добавил, что «от чужого мужика» Навальный не стал бы брать предмет, поэтому можно сделать вывод, что это сделал кто-то из ближайшего окружения оппозиционера, передаёт газета «Взгляд».

После отравления политик мог прикоснуться к бутылке с водой в отеле, поэтому на ней и нашли остаточные следы яда.

Ранее немецкое издание Zeit со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Алексея Навального отравили новым видом «Новичка». Оппозиционер должен был умереть в самолёте. Согласно информации, размещённой на сайте издания, политика отравили представители российской спецслужбы «по приказу из Кремля». Остатки яда учёные якобы нашли на руках оппозиционера и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. В Германии считают, что отраву добавили в чай или использовали токсичное вещество для обработки поверхности его чашки.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила. 22 сентября оппозиционера выписали из клиники, писал NEWS.ru.