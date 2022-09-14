Союз журналистов выразил соболезнования близким Сунгоркина Глава Союза Журналистов России Соловьев выразил соболезнования близким главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Владимир Сунгоркин

Глава Союза Журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru выразил соболезнования близким главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Он отметил, что почивший был одним из самых выдающихся медиаменеджеров и журналистов современной России, начинал как собкор «Комсомолки» и за несколько десятилетий прошел все журналистские должности.

Союз журналистов России выражает самые глубокие соболезнования семье и коллегам Владимира Николаевича, мы всегда его будем помнить, — сказал Соловьев.

Он напомнил, что Сунгоркин часто бывал на сочинском форуме и рассказывал как работает его издание.

Журналист скончался в Приморском крае во время экспедиции. Целью ее был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Источник сообщил NEWS.ru, что причиной смерти Сунгоркина стал инсульт. Дополнительной информации об обстоятельствах его кончины он не привел.

27 августа на 51-м году жизни скоропостижно скончался известный военный эксперт, ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» капитан 3-го ранга в запасе Дмитрий Литовкин. В издании не стали называть причину смерти, но отметили, что его болезнь стремительно развивалась. За день до смерти Литовкина ввели в искусственную кому.