Составлен список заболеваний и травм, при которых возникает шум в ушах Отоларинголог Мусаев: шум в ушах может говорить о ЧМТ или гипертонии

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Шум в ушах может говорить о черепно-мозговой травме (ЧМТ), гипертонии, атеросклерозе или шейном остеохондрозе шейного столба, рассказал NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. Он отметил, что данное явление возникает из-за возрастных изменений. По его словам, около 25% граждан старше 60 лет ощущают шум в ушах.

По статистике, около 25% людей старше 60 лет слышат периодически посторонние звуки, а после 70 лет количество увеличивается до 35%. Гипертония — из-за циркуляции крови по суженным сосудам. Шейный остеохондроз позвоночного столба. Это происходит из-за передавливания сосудов, — добавил Мусаев.

Медик подчеркнул: шум может возникнуть из-за патологических процессов в ухе: на фоне болезни Меньера, отосклерозе или евстахиит. Врач напомнил: подобное явление в ряде случаев сигнализирует о доброкачественных новообразованиях.

Патологические процессы в ухе: болезнь Меньера, отосклероз, евстахиит. Сосудистые расстройства: чаще всего шум появляется при атеросклерозе. ЧМТ. Доброкачественные новообразования. Осложнения лекарственной терапии. У многих больных звон в ушах начинает стоять спустя 10–14 дней после начала этиотропного лечения тяжелых бактериальных инфекций, — подчеркнул Мусаев.

По его словам, шум в ушах возникает при акустической травме: при длительном прослушивании слишком громкой музыки через наушники или после концерта.

Ранее отоларинголог Шагабутдин Мусаев предупредил, что самыми вредными звуками для слуха являются шум от автомобильного транспорта, строительных работ, особенно отбойного молотка, а также взрывы петард и салютов. Он отметил, что дискомфорт также вызывают звуки от близко расположенных аэропортов.