https://static.news.ru/photo/d79230e4-c273-11e9-bba9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал доказательства участия России в боях под Иловайском, которые опубликовала газета The Guardian.

У меня нехороший вопрос к британской стороне. А где пять лет были данные этого спутника? Что случилось? Почему сейчас они нашлись? — передаёт слова Соловьёва « ПолитЭксперт ».

Как отметил журналист, руководители миссии ОБСЕ в Донбассе и руководители генштаба Украины неоднократно заявляли, что столкновений с российскими войсками не было.

Соловьёв также призвал Великобританию призвать на помощь Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

Как ранее писал News.ru, лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года.