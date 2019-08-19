Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал доказательства участия России в боях под Иловайском, которые опубликовала газета The Guardian.
У меня нехороший вопрос к британской стороне. А где пять лет были данные этого спутника? Что случилось? Почему сейчас они нашлись? — передаёт слова Соловьёва «
ПолитЭксперт».
Как отметил журналист, руководители миссии ОБСЕ в Донбассе и руководители генштаба Украины неоднократно заявляли, что столкновений с российскими войсками не было.
Соловьёв также призвал Великобританию призвать на помощь Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.
Как ранее писал News.ru, лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года.