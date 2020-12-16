Соловьёв назвал Шнурова слабым и пустым после вопроса Путину

https://static.news.ru/photo/640137d2-4068-11eb-94ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал музыканта и продюсера телеканала RTVi Сергея Шнурова, задавшего вопрос президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Он назвал эпатажного шоумена пустым.

Музыкант спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США, и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Помимо этого, он поинтересовался, как простому человеку описывать российскую действительность без крепкого мата.

Какой же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе — а пустой, — написал Соловьёв в Twitter.

Вместе с тем, Шнуров, предваряя свои вопросы, отметил, что не станет задавать острый вопрос об отравлении оппозиционера Алексея Навального и предоставит это право более опытным журналистам.

Журналист кремлёвского пула смелее и точнее Шнура, — поиронизировал Соловьёв.

Между тем, Путин вопрос о хакерах назвал провокацией. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы американского президента ни в текущем году, ни во время прошлой избирательной кампании.

Кроме того, он поблагодарил музыканта, известного пристрастием к непечатным выражениям в своём творчестве, за то, что тот не стал материться на пресс-конференции. Путин напомнил, что русский язык «достаточно богат, чтобы не прибегать к нецензурным выражениям», писал NEWS.ru.