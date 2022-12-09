Соцсеть «Одноклассники» стала доступнее для незрячих пользователей Мобильное приложение «Одноклассников» стало доступнее для незрячих пользователей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мобильное приложение соцсети «Одноклассники» стало доступнее для незрячих пользователей. Тестировщики оценили невизуальную доступность мобильных приложений OK и Почты Mail.ru в 80 баллов из 100. Проверка проводилась в рамках системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Руководитель «Добро Mail.ru» Александра Бабкина сообщила, что это станет первым шагом к повышению доступности социальных сервисов в России для людей с ограниченными возможностями.

Мы подходим к этому процессу системно, активно вовлекая наших пользователей, сотрудников и экспертов индустрии. Сертификация мобильных приложений OK и Mail.ru — первый шаг на пути к повышению цифровой доступности социальных сервисов, — отметила Бабкина.

Большая часть элементов в приложениях получили понятные для восприятия на слух подписи. Также в Почту Mail.ru был встроен голосовой помощник «Маруся», который способен облегчить использование сервиса для незрячих пользователей.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее добавила возможность восстановить доступ к аккаунту с помощью задания с жестом по фото. Пользователю для этого нужно будет отправить во встроенное в ОК приложение фотографию с определенным жестом. Нововведение сделало процесс восстановления доступа к аккаунту быстрее и безопаснее, а также повысило вовлеченность пользователей на всех этапах процесса.