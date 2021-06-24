Социолог: отношение к обязательной вакцинации стало вопросом политическим

Больше половины (52%) опрошенных положительно оценили решения, принятые властями Москвы и Подмосковья, направленные на обязательную вакцинацию. И только треть опрошенных с этим не согласны, следует из данных ВЦИОМа. При этом большая часть противников — из Москвы и Санкт-Петербурга. Доктор социологических наук и директор Центра изучения российской элиты Ольга Крыштановская объяснила NEWS.ru, с чем связаны такие результаты и почему 52% — это очень большая поддержка, позволяющая власти дальше развёртывать вакцинацию без страха широких протестов.

— Что говорят результаты опроса, особенно по Петербургу и Москве?

— Мне кажется, такие результаты соцопроса мало связаны с ковидом, а связаны по большому счёту с отношением людей к власти. Речь идёт о том, на самом деле, какой процент лоялен власти, а какой настроен достаточно оппозиционно и критически. Есть люди, которые критикуют, что бы власть ни сделала. В Москве и Петербурге много критически настроенных людей. Таким образом, результаты опроса ВЦИОМа показывают, что люди критикуют власть в этом решении об обязательной вакцинации. А те, кто доверяет президенту Владимиру Путину, правительству, вообще всей государственной машине, нормально смотрят на это. «Надо прививаться, что поделать», — рассуждают они. Вынужденная мера, люди у нас такие бестолковые. Значит, надо заставить.

Есть люди, склонные всегда считать, что надо кого-то заставлять что-то делать. А есть люди, говорящие всё время, что «мы — свободные», апеллирующие постоянно к правам человека и так далее. В нашей стране, конечно, подавляющее число людей воспитаны и в семьях, и в школах в авторитарном синдроме. Когда начальник или отец как архетип бьёт кулаком по столу и говорит, как надо делать, это для таких людей кажется совершенно естественным. Это воспринимается нормально. Вот такая история, не совсем связанная со здравоохранением, а имеющая политическую подоплёку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— 14% не смогли дать определённый ответ.

— Кто-то сомневается, а кто-то не смог дать ответа. Это нормальные цифры, особенно с учётом того, что вопрос непростой. К тому же даже среди интеллектуалов есть разные точки зрения. А здесь всего 14% затрудняются ответить. Вполне возможно, что это показатель некоего общего умонастроения у нас. Меня, например, удивляет, что так много людей поддержали обязательную вакцинацию. 52% — это очень большая цифра. Больше половины страны. К тому же, как всегда в любом опросе, значительная часть людей не знает, что ответить, или колеблется.

— Почему удивляет?

— Вопрос-то сложный. Среди медиков даже нет полного консенсуса. Даже на простые вопросы люди затрудняются ответить — таких обычно порядка 40%, а тут всего 14. Целых 52% поддерживает — у меня некоторые сомнения вызывают такие результаты. При этом россияне маски носить не хотят, вакцинироваться сами не хотят. Сколько у нас привилось? Процентов 16, если не ошибаюсь. А тут поддерживают обязательную вакцинацию. Как я уже говорила, тут речь, видимо, о поддержке властей и её решений на самом деле.

— А для власти 52% — это та цифра, которая позволяет расширять обязательную вакцинацию без страха большого социального протеста?

— Смотрите, Путина поддерживают примерно 60% населения, тут за обязательную вакцинацию 52%, и обычно говорят, что у нас примерно 25% настроены оппозиционно, готовы голосовать за либеральные партии, и против обязательной вакцинации выступает примерно 30%. То есть цифры согласовываются, ну плюс некая неопределённость в вопросе есть. Поэтому можно ожидать, что в Москве и Петербурге интеллигенция будет ворчать и что-то писать в социальных сетях, пытаться поднимать протестную волну, а остальные будут подчиняться и ничего не произойдёт.