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Примерно 20% жителей Москвы игнорируют призывы руководства города к самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Поэтому столичные власти решили ввести дополнительные ограничительные меры.

Об этом 30 марта на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и заявил, что 20% москвичей «прохладно восприняли» введение ограничительных мер.

Поэтому были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, таких как пожилые люди или кто приехал из-за границы, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве, работе органов власти и других учреждений, — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее мэр Москвы опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Как передавал NEWS.ru, меры по борьбе с распространением коронавируса, которые прописаны в указах мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва, представляют из себя логичное продолжение предложенных президентом России Владимиром Путиным ограничительных мер, считаетпремьер-министр страны Михаил Мишустин.

В России на данный момент зафиксировали 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.