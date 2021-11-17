Собянин потребовал сократить число мигрантов на стройках по реновации

Количество мигрантов на стройках программы реновации в Москве необходимо уменьшить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового дома на улице Бауманская. По словам градоначальника, на смену им должны прийти россияне из других регионов, для которых следует создать все необходимые условия, начиная с повышения зарплат, передаёт ТАСС.

Собянин заявил , что для привлечения к стройкам россиян из ближайших регионов необходимо также наращивать производительность труда. Он уточнил, что можно увеличить производительность труда и уменьшить количество персонала за счёт проведения части отделочных и инженерных работ не на строительной, а на заводской площадке.



Знаю, вам площадка нужна, мы подберём вам площадку, давайте заводы строить, — сказал мэр Москвы, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину.



Добашин в свою очередь доложил, что за последний год количество строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15% и продолжает снижаться. По его словам, специалисты с хорошей квалификацией получают около 120–150 тысяч рублей.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он включает в себя отказ от использования труда мигрантов и рационализацию труда, позволяющую повысить производительность. По его словам, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей и должен занимать в два раза меньше времени. Сделать это возможно за счёт технологических решений и механизации возведения объекта, как это делается на Западе. Также России необходимо уделять больше внимания методам управления стройкой, которые также влияют на производительность.