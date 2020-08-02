Собянин отверг возможность второй волны COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/6138151a-d48a-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва

Опасности возникновения второй волны заражения коронавирусом в Москве практически нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заражёнными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в первую волну распространения инфекции в Москве выявлялось ежедневно около 6,5 тысячи новых случаев заражения. В настоящее время этот показатель в 10 раз ниже.

Сегодня совершенно другая картина. Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном «коридоре» держимся — где-то около 650 случаев, плюс-минус 50, — заявил мэр.

Бурный рост заболеваемости в ряде регионов Собянин объяснил тем, что они ещё не прошли первую волну. Он заверил, что Москва, как и ряд других столичных городов, эту стадию уже миновала.

Согласно официальным данным, в Москве за время пандемии зафиксировано 242 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 4473 человека, выздоровели более 180,5 тысячи пациентов.

В целом по России выявлено 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч. РФ продолжает занимать четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В тройке лидеров США, Бразилия и Индия.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач инфекционной клинической больницы № 1 в Москве Светлана Сметанина назвала ситуацию с COVID-19 в столице стабильной. Она отметила, что показатели по новым случаям заражения могут колебаться как в меньшую, так и в большую сторону, что является нормальным для любой инфекции.