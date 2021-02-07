Собчак напомнила, как Явлинский торговался с Чубайсом за пост премьера

https://static.news.ru/photo/a26437c8-6957-11eb-8f67-96000091f725_660.jpg Григорий Явлинский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала статью основателя «Яблока» Григория Явлинского об оппозиционере Алексее Навальном. Она напомнила, как он торговался за пост премьера в 1996 году.

Ранее Явлинский обвинил Навального в популизме, национализме и разжигании социальной розни. Также он заявил, что оппозиционера не волнуют поломанные судьбы людей. Это вызвало бурную критику основателя «Яблока» со стороны либеральных политиков.

Григорий Алексеевич уже схватил достаточно хейта за эту статью, поэтому я не вижу смысла продолжать его хейтить. Я лишь хочу процитировать отрывок из книги Михаила Зыгаря «Все свободны», — сообщила Собчак.

В частности, телеведущая привела цитаты, рассказывающие о выборах президента России 1996 года, в которых Григорий Явлинский был одним из кандидатов и снова сталкивался лбом с Борисом Ельциным.

В штабе Ельцина решили уговорить Явлинского перейти в лагерь первого президента. К нему приходит Анатолий Чубайс с указом о его назначении на свою бывшую позицию — первым вице-премьером по экономике. Но Явлинский заявил, что «если он так нужен, назначайте меня премьером». После этого Чубайс взорвался и спросил Явлинского, о чём он думает: о себе или о стране.

Как писал NEWS.ru, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет выдвигаться в Государственную думу от партии «Яблоко». Такое решение он принял после публикации статьи «Без путинизма и популизма» лидера партии Григория Явлинского.