Сноуден решил получить российское гражданство

https://static.news.ru/photo/18f93648-1cd4-11eb-9305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Segerer/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден намерен подать заявление на получение российского гражданства. При этом он сохранит и американский паспорт.

После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаём заявление на получение двойного гражданства США и России, — написал он в Twitter.

Сноуден добавил, что он и его жена остаются американцами и будут воспитывать сына «со всеми ценностями Америки», включая свободу слова. Он отметил, что с нетерпением ждёт того дня, когда сможет вернуться в Штаты.

Lindsay and I will remain Americans, raising our son with all the values of the America we loveâincluding the freedom to speak his mind. And I look forward to the day I can return to the States, so the whole family can be reunited. — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

Эдвард Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл американской прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в Москве он узнал, что власти США аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.

Как писал NEWS.ru, адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал о предоставлении американцу бессрочного вида на жительство в РФ. Юрист отметил, что процедура его оформления затянулась в связи с пандемией коронавируса.