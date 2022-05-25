Смутная игра: кто за госсчёт разработает RPG о борьбе с поляками Институт развития интернета выделил 264 млн рублей неизвестной новосибирской компании, однако шанс на удачный результат по крайней мере не нулевой

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Созданный при поддержке администрации президента России Институт развития интернета выделил 264 млн рублей на создание компьютерной игры о Смутном времени в России. Однако победившая в конкурсе компания неизвестна на рынке и не может похвастаться готовыми компьютерными проектами за всё время своего существования. NEWS.ru узнал больше о проекте и его исполнителях.

О том, что АНО «Институт развития интернета» собирается выделить денежные средства на отечественную компьютерную игру о периоде Смутного времени, стало известно 23 мая. Институт в своё время был создан при поддержке администрации президента России. Сейчас его возглавляет курировавший там IT-сферу Алексей Гореславский. Планируемый продукт (предполагается, что это будет ролевая игра с элементами экшен под названием «Смута») лишь один из проектов, которые в АНО поддерживают в рамках содействия развитию отечественной патриотичной игровой индустрии.

По данным СМИ, в основе «Смуты» будет лежать первый российский исторический роман, написанный в подражание Вальтеру Скотту, — «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Действие романа, опубликованного в 1829 году за авторством Михаила Загоскина, разворачивается на фоне русско-польской войны. Виссарион Белинский называл эту книгу «первым хорошим русским романом», хвалил её и Пушкин.

По сюжету служащий полякам Юрий Милославский отправлен в Россию с миссией уговорить бояр не сопротивляться Речи Посполитой. Он приезжает в Нижний Новгород, где становится свидетелем выступления Минина с призывом ополчиться против интервентов. Милославский попадает в плен к русским и после ряда перипетий оказывается в ополчении. В итоге он участвует в освобождении Москвы от поляков, становится русским боярином и женится на боярской дочке.

Художник Г. Лисснер « Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 1612 год». Музей истории и реконструкции Москвы РИА Новости

Компьютерную игру о временах Лжедмитрия и польской интервенции должен сделать новосибирский разработчик видеоигр Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед»). Релиз проекта намечен на 2024 год. Однако к победителю конкурса, проведённого АНО, есть вопросы.

«Сайбериа Лимитед» была основана в 2015 году. За это время студия не выпустила ни одной компьютерной игры, если судить по её сайту. Если посетителю сайта захочется нажать на нём на графу «Портфолио», то сделать этого не получится — она пустует. Судя по той немногочисленной информации, которая всё же доступна, компания продолжительное время работает и никак не может закончить другую свою игру — MECHARENA.

В группе «ВКонтакте» последняя запись о ней звучит так: «Как вы там, ребята? Мы вкалываем что рабы на галерах, несмотря на высочайшие карибские температуры за бортом нашего ионного парусника. Делаем наш фантастический проект #MECHARENA. Скоро, думаю, начнем показывать геймплей, а пока — несколько горячих скринов с механическими ягуарами и прочей экзотикой». Запись датирована 2018 годом, демонстрация геймплея так и не была опубликована, всё что есть — картинки и зарисовки. Группа «ВКонтакте» «Сайбериа Лимитед» с 2018 года не обновляется. По телефону, указанному на сайте компании корреспонденту NEWS.ru, дозвониться не удалось, а после обращения с просьбой о комментарии через Telegram один из сотрудников «Сайбериа» вместо ответа на вопрос удалил своё фото с аватарки.

Согласно базе юридических лиц компания на 90% принадлежит некоей Эльмире Холодовой, оставшаяся доля — Алексею Копцеву, гендиректору организации. Основным видом деятельности указана консультативная и «работы в области компьютерных технологий». В последние годы финансовые показатели компании были весьма скромные, и только в 2021-м оборот резко вырос, составив 36,7 млн рублей с выручкой 7,3 млн. Информации об участии компании в государственных тендерах найти не удалось.

Посетитель фотографирует картину «Минин и Пожарский (1850) на открывшейся в Третьяковской галерее выставке Михаил Скотти. Триптих. 1612–1613» Евгения Новоженина/РИА Новости

Впрочем в Институте развития интернета проблемы не видят и подчёркивают, что при рассмотрении заявок их эксперты «обращают особое внимание» на команды разработчиков, которые будут реализовывать проект. В АНО «ИРИ» NEWS.ru рассказали, что с 2021 года они проводят конкурс на создание национального контента в цифровой среде. Отбор включает несколько направлений, в том числе программные продукты. Проекты отбираются на конкурсной основе, заявки принимаются в электронном виде на сайте ИРИ.РФ. Прием заявок проходит несколько раз в год. Процедура рассмотрения заявок включает несколько этапов, в том числе проверку на предмет соответствия правилам участия в конкурсном отборе, рассмотрение содержательной части заявок на соответствие тематическим линиям, а также экспертизу — всесторонний анализ, проводимый в том числе независимыми экспертами в области продюсирования и ценообразования.

В институте отмечают, что команду разработчиков игры «Смута» возглавляют Алексей Копцев и Сергей Русских. Первый работал продюсером в Alawar Entertainment и Wargaming; в портфолио — 22 игровых проекта. Второй — также работал арт-продюсером в Alawar Entertainmen и компании Game Insight; в портфолио — 15 игровых проектов. Остальные специалисты обладают опытом работы в игровой индустрии от 12 до 20 лет, указывают в АНО.

Что касается вопроса финансирования, обращаем внимание, что средства выделяются поэтапно и на условиях постоплаты, то есть по факту выполненных работ — по итогам производства частей контента, в данном случае элементов игры. Таким образом, процесс производства отслеживается АНО «ИРИ» на всех его этапах, — рассказали NEWS.ru в институте.

В АНО также подчёркивают, что поддержка с их стороны, вопреки многочисленным публикациям в СМИ, не носит грантового характера: с каждым победителем конкурса заключается фактически коммерческий договор на производство контента.

Справедливости ради стоит отметить, что запуск инди-игры (так называют игры от небольших независимых студий, от английского слова independent) — долгое и непростое дело. Как правило, многие подобные студии переживают так называемый производственный ад из-за ухода спонсоров и других проблем. Однако в случае с «Сайбериа Лимитед» странностей всё ещё много. Например, согласно данным базы юрлиц, в штате компании всего пять человек, что вряд ли достаточно для создания игры второго по престижности АА-класса, какой заявлена «Смута», не говоря уже о выпуске продукта, который способен конкурировать с ещё более качественными компьютерными играми вроде «Ведьмака» — а о желании такой конкуренции программисты из Новосибирска также говорили. Более того, после объявления о государственной поддержке проекта пользователи интернета обнаружили презентацию игры от 2020 года, в которой, в частности, говорилось, что она окупится при продаже не менее чем 500 тыс. копий.

Презентация игры Социальные сети

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко указывает на то, что, при всех странностях и вопросах, Алексей Копцев и Сергей Русских действительно известные в игровой индустрии личности, которые по-настоящему любят своё дело, поэтому шанс на то, что в итоге получится достойный продукт, как минимум не нулевой.

Действительно, 260 млн рублей для игры АА-класса, не говоря уже об игре ААА-класса вроде «Ведьмака», с которым они собрались конкурировать, это незначительные деньги. К тому же для таких игр нужна команда человек в 100. Тем не менее я считаю, что разработчикам из Новосибирска по силам сделать отличную нишевую игру. Говорить о захвате глобальных рынков не приходится, даже хотя бы потому, что «Смутное время», при том, что оно очень интересное, не так распиарено, как, скажем, «Французская революция». В любом случае поддержку государством отечественных разработчиков можно только приветствовать, а разработчикам пожелать удачи. Александр Кузьменко независимый эксперт по видеоиграм

Добавим, что ранее другая отечественная инди-студия Cats Who Play заявила, что их игра о войне в Сирии Syrian Warfare была удалена из крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam. По мнению студии, причина находится исключительно в политической плоскости.