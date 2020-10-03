СМИ: Ванга предсказала президенту США слепоту после болезни в 2020 году

https://static.news.ru/photo/056fd848-05dc-11eb-8423-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nostradamus_vanga

Поклонники бабы Ванги, считавшейся ясновидящей жительницы Болгарии, вспомнили о её предсказаниях на 2020 год. Она упоминала о «загадочной болезни», которая сразит американского президента.

Так, по утверждению почитателей, при жизни умершая в 1996 году предсказательница «увидела», что в 2020 году американского лидера сразит загадочное заболевание, в результате которого у него разовьётся опухоль мозга и слепота, пишет Mirror.

Поклонники считают, что слепой ясновидящей удалось предсказать Brexit, теракты 11 сентября 2001 года в США и цунами в Таиланде.

О заражении коронавирусом Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Глава государства сдал тест после того, как у его советника Хоуп Хикc был обнаружен COVID-19. Американский лидер самоизолировался, но не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Белый дом заявлял, что болезнь у главы государства протекает в лёгкой форме. Позже СМИ сообщили, что состояние Трампа ухудшилось. У него появились кашель и температура. Президента перевезли в госпиталь. Официально было заявлено, что это сделано из мер предосторожности.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп опубликовал второе по счёту видеообращение к нации с момента заражения коронавирусом. В четырёхминутном ролике он поблагодарил врачей и признался в том, что «чувствовал себя нехорошо» после прибытия в госпиталь в Мэриленде, однако сейчас ему «уже лучше».