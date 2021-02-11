СМИ назвали возможных кандидатов на пост главы ПФР

https://static.news.ru/photo/9f56db66-6d04-11eb-91ae-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Возможными преемниками Максима Топилина на посту главы Пенсионного фонда России могут стать замминистра труда Алексей Скляр, глава Фонда социального страхования Андрей Кигим и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

В настоящее время в обязанности Скляра входит координирование информационных систем министерства, государственных внебюджетных фондов и подведомственных организаций. Такой опыт может ему помочь в решении стратегических задач по реализации целевых проектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность. Об этом журналистам сообщили три источника в федеральном правительстве. По их словам, о своём уходе Топилин объявил сотрудникам фонда вечером 10 февраля. При этом он не озвучил имя своего преемника. В пресс-службе ПФР не стали комментировать информацию об отставке. Официальных подтверждений ухода Топилина пока нет.

По одной из версий, смена главы ПФР может быть связана с намерением объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования.