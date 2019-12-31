СКР направил в Басманный суд ходатайства о продлении сроков содержания под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнёра компании Филиппа Дельпаля.
Следствие просит сохранить им меру пресечения до 13 февраля 2020 года. Ходатайства будут рассматриваться судом 9 января,
Ранее NEWS.ru писал, что СКР завершил следственные действия по делу Baring Vostok. Фигуранты начали ознакомление с материалами, объём которых составляет свыше 100 томов.
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