Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пассажиры самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Новосибирска в Москву и аварийно севшего в Екатеринбурге, отправлены в столицу резервным бортом.

В пресс-службе авиакомпании рассказали АГН «Москва», что рейс вылетел в Домодедово в 14:40 по местному времени. Причиной экстренной посадки лайнера стало срабатывание индикации неисправности одного из двигателей. На борту самолёта...