«Сказал — сделал»: назван главный показатель мужественности Психолог Шахов назвал главным показателем мужественности ответственность и надёжность

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Главным показателем мужественности является отношение к женщине, рассказал РИАМО психолог Александр Шахов. Основная вещь, которую ждут от представителей сильного пола женщины, — это такие качества, как ответственность и надёжность, считает специалист. По его словам, настоящий «надёжный мужик» — это тот, который «сказал — сделал».

Что такое надёжный мужик? Сказал — сделал, всё, — пояснил Шахов.

Эксперт уточнил, что для женщины настоящим мужчиной является тот, который способен брать на себя ответственность за их общее благополучие, стабильность и комфорт. По мнению психолога, женщина может закрыть глаза на неподаренный букет, однако, если рядом с партнёром она не будет чувствовать себя в полной безопасности, то непременно отправится искать того, кто эту самую безопасность ей обеспечит.

Шахов порекомендовал мужчинам изучать женскую психологию для того, чтобы знать, как себя вести, чтобы женщина была счастлива, улыбалась и всегда смотрела на партнёра с восхищением.

По словам психолога, его часто обвиняют в том, что он защищает женщин и излишне категоричен по отношению к мужчинам. На самом деле Шахов называет своей целью научить мужчин и женщин взаимодействовать между собой и понимать друг друга даже без слов.

Психолог Юлия Хадарцева ранее рассказала, что если маленькая девочка хочет носить одежду своего брата, это может говорить о травмирующем сценарии в семье, такое утверждение справедливо и в противном случае — если мальчик предпочитает надевать вещи своей сестры. Она отметила, что иногда дети при помощи смены образа стараются дистанцироваться от происходящего.