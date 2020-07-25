СК возбудил ещё два дела за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/82746a80-ce5e-11ea-8fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил ещё два уголовных дела о реабилитации нацизма по факту размещения в Интернете фотографий Адольфа Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро во время акции «Бессмертный полк».

Житель Кемерово 27-летний Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», — говорится в сообщении СКР.

Кроме того, следователи вычислили 19-летнего Максима Гусева из Перми, который не позднее 2 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Следователи уже допросили подозреваемых, провели у них обыски и теперь выполняют «иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств».

Как писал NEWS.ru, в июне ещё двум россиянам предъявлены обвинения за публикацию фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Силовики обвиняют их в реабилитации нацизма. Фигурантами стали житель Казани и пермяк. Первый разместил фотографию лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера с подписью «Гитлер Адик», второй — воевавшего на стороне нацистов генерала Андрея Власова. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено жителю Волгограда Денису Воронцову. Он опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера.