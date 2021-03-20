СК РФ установил причастных к геноциду жителей деревни Жестяная Горка

https://static.news.ru/photo/3d4adbfa-8ad4-11eb-b4f8-96000091f725_660.jpg Фото: СК РФ

Установлены личности 33 человек, имевших отношение к массовым убийствам в деревне Жестяная Горка Новгородской области в период Великой Отечественной войны. При этом, как рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, 15 из них уже нет в живых.

В ходе следствия нашими следователями уже установлены данные 33 карателей, причастных к совершению преступления в деревне Жестяная Горка, из которых 15 лиц мертвы, проверка и поиск остальных продолжаются в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий, — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

В 1942–1943 годах жертвами оккупантов и их приспешников стали более 2,6 тысячи человек. Как добавил Бастрыкин, на территории деревни завершены раскопки ранее неизвестного массового захоронения — найдены останки 521 человека, из них 188 — дети. В октябре прошлого года в РФ было вынесено первое судебное решение, согласно которому расправы над людьми были определены как геноцид советского народа нацистами.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Бастрыкина, в дело о геноциде народов СССР решено объединить все уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения. Это, в частности, дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях СС в Ейском детском доме, где погибли более 200 детей, об уничтожении людей на территории бывших концлагерей в Симферополе и в Ростовской области.