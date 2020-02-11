https://static.news.ru/photo/17551e54-4ce3-11ea-8d1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал о погоде в европейской части России. По его словам, весенняя погода начнётся в этом регионе через несколько недель.

Он отметил, что расчёты предварительные. Такое заявление синоптик сделал на церемонии открытия здания Гидрометцентра в Ижевске, передаёт Радио Sputnik.

Вы видите, что год необычный. В Москве до сих пор нет снега, кстати, утром вылетали, был сильный снег, наверное, по прилёте растает, — подчеркнул он.

Шумаков добавил, что в Ижевске также не планируется экстремальных ситуаций. Информация о половодье появится только 15 марта, добавил он.

Всё в обычные сроки, то же самое и с половодьем. Оно, наверное, будет нелёгким, но об этом рано говорить. Я не стал бы пугать жителей, будет не хуже, чем обычное половодье, — заключил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, февральские метели на Кавказе и на Дальнем Востоке привели к обесточиванию территорий и затруднили авиасообщение.