Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал о погоде в европейской части России. По его словам, весенняя погода начнётся в этом регионе через несколько недель.
Он отметил, что расчёты предварительные. Такое заявление синоптик сделал на церемонии открытия здания Гидрометцентра в Ижевске,
Вы видите, что год необычный. В Москве до сих пор нет снега, кстати, утром вылетали, был сильный снег, наверное, по прилёте растает, — подчеркнул он.
Шумаков добавил, что в Ижевске также не планируется экстремальных ситуаций. Информация о половодье появится только 15 марта, добавил он.
Всё в обычные сроки, то же самое и с половодьем. Оно, наверное, будет нелёгким, но об этом рано говорить. Я не стал бы пугать жителей, будет не хуже, чем обычное половодье, — заключил эксперт.
Как ранее писал NEWS.ru, февральские метели на Кавказе и на Дальнем Востоке привели к обесточиванию территорий и затруднили авиасообщение.
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