Синоптик связал возвращение нормальной температуры с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f31a21dc-5c47-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура на юге России вернулась к климатической норме. По его словам, это связано с резким сокращением числа работающих организаций.

В связи с этим объёмы выбросов в атмосферу сократились, передаёт ТАСС. Кроме того, влияние оказало сокращение числа авиарейсов и транспорта на улицах.

Всё это, наверное, в десятки раз уменьшило объёмы выбросов в атмосферу парниковых газов, различных загрязняющих веществ, что, в свою очередь, уменьшило тренд на всеобщее потепление, вернув температурный фон к климатической норме, а в некоторых местах опустив его ниже нормы, — подчеркнул он.

Синоптик отметил, что в ближайшее время разница между климатической нормой и фактической температурой будет составлять примерно один градус в Ростовской области. В других регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Южном федеральном округе будет холоднее на четыре градуса.

Ранее NEWS.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину холодной погоды в столице. По его словам, это случилось из-за столкновения двух воздушных масс над городом.