Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:10

Синоптик раскрыл, ждать ли жаркого лета в Москве

Метеоролог Карнаухов: снежная зима убережет от летнего зноя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Повторение сценария жаркого лета 2010-го в Москве в этом году маловероятно, сообщил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. По его словам, снежная зима создала достаточный запас влаги в почве, чтобы не допустить излишнего зноя.

Жаркое лето маловероятно, потому что у нас были сильные осадки зимой <…> в почве достаточный запас влаги для того, чтобы не было жары и сухости, торфяных и лесных пожаров, как это было в 2010 году. И поэтому это лето будет если и жарким, то не катастрофически жарким, — рассказал Карнаухов.

При этом лето будет умеренно жарким, температура будет выше климатической нормы XX века на фоне общего потепление климата никто не отменял, добавил метеоролог.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве после 20 апреля 2026 года. По его словам, относительное тепло сохранится до 20 апреля. Поскольку майские заморозки случаются едва ли не ежегодно, возвраты холодов еще будут.

Общество
прогнозы
Россия
погода
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.