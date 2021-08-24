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Синоптик предупредил о грядущем резком похолодании в центре России

21:43, 24 августа 2021
Синоптик предупредил о грядущем резком похолодании в центре России Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
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Ведущий сотрудник Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о грядущем похолодании до одного градуса. Температура опустится в Московской области в ближайшую ночь, сообщает «РГ».

Причиной похолодания станет антициклон, который господствует в северной части Центральной России. Под его влияние попадут Дмитровский, Клинский, Талдомский округа и Дубна.

Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее 10 градусов, — заявил метеоролог.

Ранее сообщалось, что 19 августа в Москве закончится жара, температура незначительно снизится, пройдут небольшие дожди. При этом с северо-запада на Москву идёт область низкого давления, циклоническая область.

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