Синоптик предупредил о грядущем резком похолодании в центре России

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

У российских властей появился «исторический шанс» решить вопрос с жильём граждан. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совещания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое транслировал телеканал «Россия 24».

У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс, — сказал он. По...