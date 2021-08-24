Синоптик предупредил о грядущем резком похолодании в центре России

Ведущий сотрудник Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о грядущем похолодании до одного градуса. Температура опустится в Московской области в ближайшую ночь, сообщает «РГ».
Причиной похолодания
Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее 10 градусов, — заявил метеоролог.
Ранее сообщалось, что 19 августа в Москве закончится жара, температура незначительно снизится, пройдут небольшие дожди. При этом с северо-запада на Москву идёт область низкого давления, циклоническая область.