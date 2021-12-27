Министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что в случае неприсоединения Крыма к России в 2014 году там образовался бы очаг национализма, который стал бы горячей точкой наподобие Донбасса. Он подчеркнул, что националисты участвуют и в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях вместе с украинскими войсками.

Если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наёмники из европейских стран и США — прибыли тогда <...> в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось, — отметил министр.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала воссоединение Крыма с Россией торжеством справедливости и подлинной демократии, после которого права человека превратились из декларации о демократических ценностях в действительную защиту с конкретными гарантиями и поступками.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя поддержали идею вхождения Крымского полуострова в состав России. Украина, в свою очередь, до сих пор не признала Крым частью РФ и считает полуостров временно оккупированной территорией.